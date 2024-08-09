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В России выросла стоимость аренды самокатов и велосипедов
Аренда велосипеда по итогам первого полугодия подорожала в среднем на 17%, до 580₽ за поездку.

В России выросла стоимость аренды средств индивидуальной мобильности. Данные исследования привели в «Чек индексе».

Аренда велосипеда по итогам первого полугодия подорожала в среднем на 17%, до 580₽ за поездку. При этом спрос на шеринг велосипедов среди россиян за шесть месяцев подскочил почти в 1,5 раза (+43%).

Средний чек за аренду самоката за период вырос на 135, до 290 рублей. Число поездок выросло на 20% год к году.

Меньше всего за январь — июнь подорожала услуга шеринга автомобилей: средний чек увеличился всего на 10% и составил 676₽. Этим сервисом россияне пользовались на 9% чаще, чем в первом полугодии 2023-го.