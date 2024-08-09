В России ввели единовременную выплату из неистраченных остатков маткапитала
Она будет составлять не более 10 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться автоматически всем, у кого эта сумма есть.
В России ввели единовременную выплату из неистраченных остатков маткапитала. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.
В четверг, 8 августа, Владимир Путин подписал закон о возможности единовременной выплаты из неистраченных остатков материнского капитала.
Она будет составлять не более 10 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться автоматически всем, у кого эта сумма есть.