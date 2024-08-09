В России установят наказание за опасное вождение

За нарушение водителям будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, если такое правонарушение совершено впервые, и лишение прав от одного до трех месяцев при повторном деянии.

В России установят наказание за опасное вождение. Об этом пишут « Известия ».

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы.

Под опасным вождением будут подразумевать: невыполнение требований уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом; перестроение при интенсивном движении, если все полосы движения заняты; несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала; резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения ДТП; препятствование обгону.

За нарушение водителям будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, если оно совершено впервые, и лишение прав от одного до трех месяцев при повторном нарушении.