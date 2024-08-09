В Нижегородской области участник СВО зарезал жену и врезался в фуру

В Нижегородской области участник СВО зарезал жену и врезался в фуру, а автомобиле. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Telergram-канал «Плохие новости 18+".

23-летняя девушка работала учителем. Супругу не нравился ее большой круг общения, из-за чего он часто скандалил. Педагог заявила, что подаст на развод. Мужчина разозлился, схватил нож и нанес жене множество ранений. Затем вышел из дома, выехал на трассу и, дождавшись, когда на встречке окажется большегруз, направил в него свою машину. 24-летний преступник скончался на месте.

Известно, что мужчина был контрактником, участвовал в конфликте в Сирии и больше года провел на СВО.