В Москве пьяный мужчина на самокате влетел в пост ГАИ и умер через несколько дней

В Москве пьяный мужчина на самокате влетел в стационарный пост ГАИ и умер через несколько дней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 31 июля 37-летний мужчина из Екатеринбурга врезался в пост ГАИ. Прохожие вызвали ему скорую, но от госпитализации пострадавший отказался.

Через некоторое время мужчине стало плохо. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом стенок глазницы и верхнечелюстной пазухи и субдуральной гематомой. 3 августа мужчина скончался в реанимации.