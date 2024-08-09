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В Москве 19-летнего мужчину заключили под стражу за угрозу убийством

В Москве 19-летнего мужчину заключили под стражу за угрозу убийством (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

2 августа 2024 года в магазине на улице Шарикоподшипниковская фигурант в ходе конфликта ударил покупателя ножом.

Обвиняемый показал, что достал из кармана джинсов раскладной нож, однако в ходе борьбы, выронил его. Тогда он зашел в соседний кабинет, где взял со стола другой нож и ударил им оппонента в область плеча. В этот момент подбежала сотрудница магазина и увела его в сторону. Затем он подошел к пострадавшему и ударил его один раз ногой в область головы.

В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре.