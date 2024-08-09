В московской квартире обнаружили тела супругов-пенсионеров

В московской квартире обнаружили тела супругов-пенсионеров. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

8 августа жительница одного из домов на Осеннем бульваре вызвала экстренные службы и пожаловалась на трупный запах, исходящий из соседней квартиры. Внутри жилища были обнаружены мертвые пожилые мужчина и женщина.

«Скончались почти месяц назад», — уточнил собеседник канала.

Правоохранители начали проверку по факту инцидента. Подробности произошедшего устанавливаются.