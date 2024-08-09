В ДТП в Клепиковском районе пострадали два человека
Напомним, авария случилась днем 8 августа на 467 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Предварительно, 63-летний рязанец за рулем LADA Priora столкнулся с автомобилем Ford Kuga, под управлением 53-летнего жителя Рязани.
В ДТП в Клепиковском районе пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, авария случилась днем 8 августа на 467 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Предварительно, 63-летний рязанец за рулем LADA Priora столкнулся с автомобилем Ford Kuga, под управлением 53-летнего жителя Рязани.
В результате пострадали водитель отечественной легковушки и 53-летняя пассажирка иномарки.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появились кадры с места аварии.