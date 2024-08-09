Сотрудника крупного российского банка обмануло эскорт-агентство на 85 тысяч

41-летнего сотрудника крупного российского банка обмануло эскорт-агентство на 85 тысяч. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Telergram-канал «Топор 18+" .

Банкир познакомился в телеграмме с девушкой и хотел провести с ней время. Потенциальному клиенту написал администратор и попросил внести предоплату за два часа — 7500₽ и залог для предотвращения несчастных случаев — еще 20 тысяч. После оплаты мужчина получил адрес, но администратор сообщил что идентифицировать карту не удалось, а сотрудница не поедет без этой процедуры. Ему предложили внести 20 тысяч повторно и он согласился.

Затем жертве написал второй мошенник, который запросил залог за анонимность — 50 тысяч рублей. После этого мужчина почувствовал неладное и попросил отменить встречу. Для возврата 85 тысяч аферисты попросили внести еще столько же.

Обманутый мужчина попросил работницу саму отменить встречу, на что она согласилась, но за 8500₽. Он перевел и эту сумму, после чего для возврата потребовались еще 10 тысяч. После этого карту заблокировал банк.