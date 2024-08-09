С начала года в Рязанской области зафиксировали 10 случаев бешенства животных

Очаги заражения обнаружили в Сараевском, Старожиловском, Михайловском, Рязанском и Касимовском районах. Там вводили карантин.

С начала года в Рязанской области зафиксировали 10 случаев бешенства животных. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Отмечается, что заболевали и домашние, и дикие животные.

Очаги заражения обнаружили в Сараевском, Старожиловском, Михайловском, Рязанском и Касимовском районах. Там вводили карантин.