Рязанский выпускник, который обжаловал результаты ЕГЭ, выиграл суд у УРТ

Общая сумма взыскания в пользу рязанца составила более 150 тысяч рублей.

Рязанский выпускник, который обжаловал результаты ЕГЭ, выиграл суд у УРТ. Об этом Ростислав Сучков написал в своем Telergram-канале.

Железнодорожный суд Рязани удовлетворил иск частично. В пользу юноши взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, дополнительно понесенные расходы на лечение — 1405 рублей, стоимость проезда в размере 25 рублей и неустойка в сумме 25 рублей.

Сучков намерен подать апелляционную жалобу, чтобы добиться начисления суммы штрафа предусмотренного Законом о защите прав потребителей.