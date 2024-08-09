Рязанский выпускник, который обжаловал результаты ЕГЭ, выиграл суд у УРТ
Общая сумма взыскания в пользу рязанца составила более 150 тысяч рублей.
Рязанский выпускник, который обжаловал результаты ЕГЭ, выиграл суд у УРТ. Об этом Ростислав Сучков написал в своем Telergram-канале.
Железнодорожный суд Рязани удовлетворил иск частично. В пользу юноши взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, дополнительно понесенные расходы на лечение — 1405 рублей, стоимость проезда в размере 25 рублей и неустойка в сумме 25 рублей.
Сучков намерен подать апелляционную жалобу, чтобы добиться начисления суммы штрафа предусмотренного Законом о защите прав потребителей.