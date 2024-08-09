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Рязанцы рассказали, сколько потратят на сборы детей в школу
Отмечается, что в Рязани траты в этом году обойдутся в 12 300 рублей на ребенка.

Рязанцы рассказали, сколько потратят на сборы детей в школу. Соответствующее исследование провел сервис «Superjob».

В набор входят школьная форма, сменная обувь, спортивный костюм, кроссовки, канцелярия, рюкзак.

Отмечается, что в Рязани траты в этом году обойдутся в 12 300 рублей на ребенка.

Родители из Москвы в среднем потратили 16 500 рублей, Санкт-Петербурга — 15 000 рублей.

Стало известно, что 9% российских семей берут кредиты, чтобы собрать детей в школу.