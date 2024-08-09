Рязанцев пригласили принять участие в сдаче нормативов комплекса ГТО

Мероприятие состоится в субботу, 10 августа, в рамках празднования Дня Физкультурника с 15.00 до 18.00 в Лесопарке.

Рязанцев пригласили принять участие в сдаче нормативов комплекса ГТО. Об этом сообщает Управление по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани.

Мероприятие состоится в субботу, 10 августа, в рамках празднования Дня Физкультурника с 15.00 до 18.00 в Лесопарке.

Там будет работать многофункциональная площадка для сдачи нормативов комплекса ГТО.

Возрастное ограничение 6+