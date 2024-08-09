Прио-Внешторгбанк дал старт проекту «Красоты России» — 2024

Прио-Внешторгбанк дал старт проекту «Красоты России» — 2024. В пятницу, 9 августа, часть команды из 10 человек отправилась в Подмосковье, где начнется очередной трехдневный спортивно-туристический маршрут.

Прио-Внешторгбанк дал старт проекту «Красоты России» — 2024. В пятницу, 9 августа, часть команды из 10 человек отправилась в Подмосковье, где начнется очередной трехдневный спортивно-туристический маршрут. Перед экспедицией участники и руководство банка встретились с журналистами и ответили на их вопросы.

Заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов, который сам выйдет на маршрут, рассказал, что в 2024 году его посвятят «собиранию русских земель». Участники посетят музей-заповедник «Абрамцево», Переяславль-Залесский, лавру в Сергиевом Посаде и деревню Святогорово.

«В этих местах родился Александр Невский, жил Сергий Радонежский, туда Дмитрий Донской приезжал за благословением на Куликовскую битву. Велосипедный путь в 35 километров пройдет по местам, где ходил Сергий Радонежский, а 22 километра на байдарках предстоит преодолеть по Нерли. В маршруты мы включаем, помимо традиционных туристических мест, нетипичные объекты, которые иногда незнакомы даже музейным работникам», — поделился Геннадий Дронов.

По ходу маршрута участники оставят 35 меток, на обратной стороне которых находятся qr-коды. Любой, кто найдет их и просканирует код, станет участником розыгрыша трех серебряных слитков весом 500, 250 и 100 граммов.

В этом году 10 участников проекта «Красоты России» представят сразу несколько регионов: Рязанскую, Воронежскую, Тамбовскую области и Подмосковье. Один из них — Сергей Карабанов из Воронежа, который в 2023 году случайно обнаружил метку, катаясь на велосипеде. В итоге ему удалось найти четыре тайника, а уже в этому году он стал участником маршрута.

«Я специально к экспедиции не готовился. Мне кажется, что здесь не нужна серьезная физическая подготовка, этапы простые. С ними справится любой человек, ведущий физически активную жизнь», — признался Сергей Карабанов. В этом году команда Прио-Внешторгбанка подготовила для участников проекта майки с предстоявшим маршрутом, которые всем вручили перед стартом вместе с подарками.

«Цель проекта — не раздать серебро, а раздать знания о необычных и туристических местах в России. Призы в виде слитков — это повышение интереса. В России много спортивных проектов, но культурологических недостаточно», — подчеркнул Геннадий Дронов.

Председатель правления Прио-Внешторгбанка Александр Дронов в заключении пожелал удачи всем участникам.

«Желаю насладиться красотами мест, узнать что-то новое и интересное. По опыту предыдущих этапов, маршруты всегда интересные. Есть что посмотреть, есть что запомнить. Самое главное, чтобы погода была хорошая», — отметил Александр Дронов.

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