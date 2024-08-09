Опубликован прогноз погоды на 10 августа в Рязанской области

В субботу, 10 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и в утренние часы местами пройдет небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем будет преимущественно без осадков.