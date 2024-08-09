Опубликован прогноз погоды на 10 августа в Рязанской области
В субботу, 10 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и в утренние часы местами пройдет небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем будет преимущественно без осадков.
Опубликован прогноз погоды на 10 августа в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 10 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и в утренние часы местами пройдет небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем будет преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +11, +16 градусов, днем +20, +25 градусов.