Около Рязани порезали мужчину
«Мужчину 1980 года рождения пытался убить племянник, но не довел свой умысел до конца. Нападавший задержан и арестован», — отметили в СК.
В Мурмине Рязанского района племянник порезал своего дядю. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.
В пресс-службе СУ СКР эту информацию подтвердили. Отмечается, что 3 августа возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».
«Мужчину 1980 года рождения пытался убить племянник, но не довел свой умысел до конца. Нападавший задержан и арестован», — отметили в СК.