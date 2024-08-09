Около Рязани порезали мужчину

«Мужчину 1980 года рождения пытался убить племянник, но не довел свой умысел до конца. Нападавший задержан и арестован», — отметили в СК.

В Мурмине Рязанского района племянник порезал своего дядю. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

В пресс-службе СУ СКР эту информацию подтвердили. Отмечается, что 3 августа возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

«Мужчину 1980 года рождения пытался убить племянник, но не довел свой умысел до конца. Нападавший задержан и арестован», — отметили в СК.