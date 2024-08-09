Минздрав предложил новый перечень заболеваний для запрета к управлению автомобилем

Распоряжение должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Минздрав России предложил новый перечень заболеваний для запрета к управлению автомобилем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал нормативных правовых актов.

Отмечается, что в перечень войдут 10 наименований групп заболеваний: симптоматические психические расстройства, шизофрения, бредовые расстройства, расстройства настроения, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, эпилепсия, аномалии цветового зрения, слепота бинокулярная.

Кроме того, список пополнят расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации.

Распоряжение должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.