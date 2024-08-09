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«Мармакс»: около 80% загородных объектов строится в ипотеку

По данным девелоперской компании «Мармакс», доля ипотеки в разрезе сделок на рынке загородной недвижимости в современных реалиях может достигать около 80%, а 20% покупателей используют 100% оплату или программы рассрочки. Для сравнения — в прошлом году сделки с ипотекой занимали около 55%.

Отмечается, что сейчас, в условиях обновленной семейной ипотеки, воспользоваться данной программой сможет гораздо большее количество покупателей, что, по предварительным прогнозам, сделает этот формат популярнее новостроек. Ранее интерес в этих сегментах разделялся 50/50.

При этом рост стоимости ИЖС достаточно динамичный. Динамика напрямую зависит от удорожания строительных материалов и работ, а также от введения эскроу-счетов на данный формат, которое неминуемо влечет за собой добавленную стоимость. В ближайшие 3 месяца возможно повышение цен в пределах 10%.

Эксперты «Мармакс» уточняют: чаще всего выбор семейных покупателей останавливается на недорогих коттеджных поселках, которые находятся на небольшом удалении от города и отличаются продуманным оснащением и благоустройством: асфальтированными дорогами, детскими досуговыми зонами, а также газом, водоснабжением и электричеством. Помимо этого, немаловажным фактором является наличие инфраструктуры в виде магазинов и зон отдыха. Покупатели, для которых в приоритете комфорт и качественный сервис, выбирают поселки бизнес-класса с закрытой территорией, охраной, видеонаблюдением и собственной управляющей компанией.

«Важно отметить, что все большее количество крупных девелоперов активно развивает проекты загородного строительства. Такая тенденция окажет позитивное влияние на совершенствование такого формата, так как участвующие игроки рынка обладают большим опытом строительства и освоения территорий, а также наполнения их объектами инфраструктуры. Более того, такой комплексный подход позволит делать более качественный продукт, что приведет к стилизованному оформлению загородной недвижимости, — комментирует Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании „Мармакс“. — Введение эскроу в ИЖС, в свою очередь, вытеснит с рынка недобросовестных подрядчиков, что позитивно скажется на конечном покупателе».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.