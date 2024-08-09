Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, до конца суток 9 августа на территории Рязанской области местами сохранятся грозы, кратковременные дожди, местами сильные, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, до конца суток 9 августа на территории Рязанской области местами сохранятся грозы, кратковременные дожди, местами сильные, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.

В ночные и утренние часы местами туман с видимостью 500-800 метров.