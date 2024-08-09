Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным синоптиков, до конца суток 9 августа на территории Рязанской области местами сохранятся грозы, кратковременные дожди, местами сильные, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, до конца суток 9 августа на территории Рязанской области местами сохранятся грозы, кратковременные дожди, местами сильные, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.
В ночные и утренние часы местами туман с видимостью 500-800 метров.