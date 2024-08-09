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Для «Усадьбы Худекова» в Рязанской области разработают проект за 18,2 миллиона рублей
Подрядчик должен предусмотреть в проекте детские игровые зоны, освещение и архитектурную подсветку, системы видеонаблюдения, уличные туалеты, систему навигации по парку и озеленение.

Для парка около «Усадьбы Худекова» в поселке Ерлино разработают проект за 18 миллионов 223 тысячи 620 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Как указано в документах, подрядчик должен будет провести инженерные исследования, разработать проект, в том числе эскизный, предоставить заказчику проектную и сметную документацию.

«Парк» — объект культурного наследия федерального значения 18 века, который окружает «Усадьбу Худекова». Его площадь 41 га. При разработке проекта просят учитывать размещение и устройство парковой инфраструктуры, демонтаж старых тротуаров и архитектурных форм и монтаж новых.

Подрядчик должен предусмотреть в проекте детские игровые зоны, освещение и архитектурную подсветку, системы видеонаблюдения, уличные туалеты, систему навигации по парку и озеленение.

Фото — сайт историко-культурного, природно-ландшафтного музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова»