В Рязани пенсионера обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним

Мужчине вменяют два преступления по п. «б» ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших 14-летнего возраста).

В Рязани пенсионера обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

«Поступило уголовное дело в отношении гражданина К., 1956 года рождения. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. „б“ ч.5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших 14-летнего возраста)», — сказано в сообщении.