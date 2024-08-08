У рязанки изъяли иномарку за повторную пьяную езду
Установлено, что 48-летнюю женщину остановили в деревне Аристово Старожиловского района.
У рязанки изъяли иномарку за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 48-летнюю женщину остановили в деревне Аристово Старожиловского района. Она отказалась от прохождения медосвидетельствования.
Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.
«Рено Логан» конфисковали в собственность государства.