У рязанки изъяли иномарку за повторную пьяную езду

Установлено, что 48-летнюю женщину остановили в деревне Аристово Старожиловского района.

У рязанки изъяли иномарку за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 48-летнюю женщину остановили в деревне Аристово Старожиловского района. Она отказалась от прохождения медосвидетельствования.

Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

«Рено Логан» конфисковали в собственность государства.