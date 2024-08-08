На благоустройство Лыбедского бульвара от цирка до Кремлевского вала выделили 190 миллионов рублей

Работы выполнят до 2 декабря 2024 года.

На благоустройство территории Лыбедского бульвара от цирка до улицы Кремлевский вал выделили 190 миллионов 347 тысяч 680 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик установит два детских игровых комплекса. В комплектацию одной из конструкций должны входить горка, скалодром, веревочная лестница, подвесной модуль «бочонки», канатный подвесной мостик, домик с деревянной крышей и две открытые площадки. Во втором игровом комплексе должны быть домик с горкой из металла, невысокая лестница в виде бума, сетка-лазалка, комплекс для ролевых игр, две площадки.

Кроме того, подрядчику необходимо установить карусель, качели «Гнездо», двойные качели, подвес резиновый, элемент полосы препятствий «Ступени», качалку на пружине, качалку-балансир, урну, скамейку.

Заказчик — управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы выполнят по 2 декабря 2024 года.