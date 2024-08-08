Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
19°
Птн, 09
22°
Сбт, 10
25°
ЦБ USD 85.95 0.79 08/08
ЦБ EUR 93.84 0.81 08/08
Нал. USD 86.70 / 86.67 08/08 16:00
Нал. EUR 95.01 / 95.10 08/08 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
6 августа 11:32
1 994
Работа в «Зеленом саде» — это у него семейное! Строительная компания п...
5 августа 14:09
2 005
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
5 280
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
4 472
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На благоустройство Лыбедского бульвара от цирка до Кремлевского вала выделили 190 миллионов рублей
Работы выполнят до 2 декабря 2024 года.

На благоустройство территории Лыбедского бульвара от цирка до улицы Кремлевский вал выделили 190 миллионов 347 тысяч 680 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик установит два детских игровых комплекса. В комплектацию одной из конструкций должны входить горка, скалодром, веревочная лестница, подвесной модуль «бочонки», канатный подвесной мостик, домик с деревянной крышей и две открытые площадки. Во втором игровом комплексе должны быть домик с горкой из металла, невысокая лестница в виде бума, сетка-лазалка, комплекс для ролевых игр, две площадки.

Кроме того, подрядчику необходимо установить карусель, качели «Гнездо», двойные качели, подвес резиновый, элемент полосы препятствий «Ступени», качалку на пружине, качалку-балансир, урну, скамейку.

Заказчик — управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы выполнят по 2 декабря 2024 года.