Автобус из Рязани в Домодедово отменили

С 15 июля 2024 года рейс отменили из-за «крайне низкого пассажиропотока».

Автобус «Рязань — Домодедово» отменили. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в комментариях под постом на своей странице во «ВКонтакте».

По словам ведомства, с 15 июля 2024 года рейс отменили из-за «крайне низкого пассажиропотока».

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что автобус «Рязань — Домодедово» с 15 мая возобновит работу.