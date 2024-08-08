Автобус из Рязани в Домодедово отменили
С 15 июля 2024 года рейс отменили из-за «крайне низкого пассажиропотока».
Автобус «Рязань — Домодедово» отменили. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в комментариях под постом на своей странице во «ВКонтакте».
По словам ведомства, с 15 июля 2024 года рейс отменили из-за «крайне низкого пассажиропотока».
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — заключили в сообщении.
Ранее стало известно, что автобус «Рязань — Домодедово» с 15 мая возобновит работу.