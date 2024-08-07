Зеленский намерен подготовить базу для заключения мира и завершения конфликта

По его словам, это произойдет в 2024 году.

Владимир Зеленский заявил о намерении подготовить базу для заключения мира и завершения вооруженного конфликта на Украине в 2024 году. Об этом в среду, 7 августа, сообщило издание RT со ссылкой на видеообращение, которое опубликовано в соцсети X.

«Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого окончания конфликта уже в этом году», — отметил Владимир Зеленский.