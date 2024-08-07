Военный комиссариат подал в суд на рязанское училище ВДВ

Предварительное заседание назначили на 1 октября 2024 года.

Региональный военный комиссариат подал иск к рязанскому училищу ВДВ. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Сумма иска составляет около 9,3 миллиона рублей. Истец потребовал обязать училище принять к учету 2044 спальных мешка, числящихся за военным комиссариатом Рязанской области, а в случае отказа от приема имущества вернуть спальные мешки в военный комиссариат.

Суд принял исковое заявление, возбуждено производство по делу. Предварительное заседание назначили на 1 октября 2024 года.