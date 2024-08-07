В Яндексе обновилась панорама Рязани и впервые появились города области

Снимки были сделаны в июне, два месяца назад.

В сервисе Яндекс. Карты обновилась панорама Рязани и впервые появились города области. В этом лично убедилась редакция РЗН. инфо.

Панорама областного центра, Касимова и Рыбного обновилась впервые с 2020 года. Снимки были сделаны в июне, два месяца назад.

Кроме того, на картах впервые появились панорамы Гуся-Железного, Тумы, Спас-Клепиков, Шилова, Михайлова, Пронска, Скопина, Ряжска, Александро-Невского, Кораблина, Сапожка, Ухолова, Кириц, Спасска, Старожилова и другие, а также некоторые дороги до населенных пунктов в области.