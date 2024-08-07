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В Воронеже с детской площадки похитили 5-летнюю девочку

В Воронеже с детской площадки похитили 5-летнюю девочку. Об этом в среду, 7 августа, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

ЧП произошло 6 августа около 17 часов на улице 9 Января у дома № 131. Неизвестный поманил ребенка куклой, затем схватил, закрыл рот рукой и убежал.

Несовершеннолетняя гуляла на площадке с мамой, но в тот момент женщина отошла к машине. А когда через пару минут вернулась обратно — дочери уже не было.

Похищение произошло на глазах других родителей с площадки — они и рассказали о мужчине с куклой.

Мать похищенной тут же побежала в указанный ими подъезд, где скрылся преступник. Однако там уже никого не было — злоумышленник вышел с другой стороны здания через вторую дверь.

«Я написала заявление. Думаю, что в истории может быть замешан отец. Он угрожает мне на протяжении 5 лет. Сам мужчина из Липецкой области, но там дочери с ним нет. Вероятно, это мог сделать какой-то его знакомый», — сообщает женщина.

Она предполагает, что неизвестный мог следить за ней и девочкой и даже специально снять квартиру в доме № 131. Отмечаетмя, что территория многоэтажки полностью огорожена — попасть во двор могут только люди с ключами.