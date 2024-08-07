В Старожилове в историческом здании загорелись два матраса

Огонь на площади 2 кв. м. оперативно потушили.

В Старожилове в историческом здании загорелись два матраса. Об этом в среду, 7 августа, сообщил ИД «Пресса».

6 августа около 17:00 одна из прохожих увидела дым на крыше аварийного дома № 5 на улице Конезаводской и позвонила по номеру 112.

Через несколько минут пожарные ПСЧ № 45 прибыли на место происшествия. На чердаке нежилого кирпичного здания 1876 года постройки они увидели два горевших матраса.

Из-за раннего обнаружения в 17:19 очаг возгорания локализовали, вытащили матрасы на улицу и пролили чердак для предотвращения повторного возгорания. Потушили пожар в 17:21. Площадь, пройденная огнем — два квадратных метра.

Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб поврежденной крыши устанавливают специалисты.

Отмечается, что по одной из версий это мог быть поджог.