В Спасском районе похоронили 21-летнего участника СВО

Прощание с погибшим в зоне СВО Ярославом Лисицыным прошло в среду, 7 августа, в селе Ижевское. Ему был 21 год.

В Спасском районе похоронили 21-летнего участника СВО. Об этом сообщается в группе «Спасских вестей».

Прощание с погибшим в зоне СВО Ярославом Лисицыным прошло в среду, 7 августа, в селе Ижевское. Ему был 21 год.

Ярослав жил в многодетной семье. После окончания Ижевской школы поступил в Рязанский колледж электроники. Позже Ярослав служил в войсках ВДВ в Крыму. В зоне СВО служил по контракту.

Молодой человек погиб 15 мая 2024 года при выполнении боевой задачи вблизи населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Он награжден орденом Мужества посмертно.