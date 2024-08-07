В Скопинском районе женщина незаконно хранила оружие

Злоумышленница объяснила, что нашла пистолет в доме после переезда и решила оставить себе.

В Скопинском районе женщина незаконно хранила оружие. Об этом в среду, 7 августа, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полицейские предположили, что 44-летняя жительница села Князево, возможно, нелегально владеет газовым пистолетом.

Оперативники обследовали жилище подозреваемой. В доме был обнаружен незарегистрированный пригодный для стрельбы газовый пистолет калибра 7,6 мм. Оружие изъяли.

Как пояснила злоумышленница, недавно она купила дом, в котором обнаружила опасное имущество, однако не сдала его, а решила оставить себе.

Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.