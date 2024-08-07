В Шиловском районе в ДТП пострадали пять человек

На трассе М-5 «Урал» столкнулись «Форд Фокус» и «Рено Трафик».

В Шиловском районе в ДТП пострадали пять человек. Об этом в среду, 7 августа, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария случилась 6 августа, примерно в 6:30, на 265 километре автодороги М-5 «Урал». Там столкнулись «Форд Фокус» под управлением 68-летней жительницы Москвы и «Рено Трафик», за рулем которого был 47-летний житель Сараевского района.

В результате происшествия водители автомобилей, а также пассажиры «Рено» в возрасте 18, 50 и 67 лет обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.