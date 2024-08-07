В Сасовском районе полицейские поймали 15-летнего водителя мопеда

В отношении родителей возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В Сасовском районе полицейские поймали 15-летнего водителя мопеда. Об этом в среду, 7 августа, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел в районном центре. Инспекторы остановили несовершеннолетнего местного жителя за рулем мопеда «Альфа». Подросток не имел водительского удостоверения и его отстранили от управления транспортным средством.

В отношении родителей возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.