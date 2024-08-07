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В Санкт-Петербурге подросток выстрелил в голову 16-летней девочке

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил в голову 16-летней девочке. Об этом в среду, 7 августа, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Инцидент произошел в пункте выдачи заказов на Октябрьской набережной. Как рассказала мама пострадавшей, выстрел совершил 17-летний сотрудник ПВЗ, с которым дружит школьница.

«У них никаких отношений, чисто дружеские. Якобы он случайно выстрелил в голову: сначала он выстрелил ей в ногу, отлетело от подошвы, а потом случайно в голову, когда она уходила, развернулась попрощаться», — отметила родительница.

По ее словам, подростки находились на складе. После того, как девочка получила пулю в голову и попала в больницу, задержанный молодой человек позвонил ей из отдела полиции и извинился, спросил о самочувствии. С тех пор та сторона не связывалась с семьей пострадавшей.

У несовершеннолетней диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану на голове. Молодого человека отпустили после того, как он дал объяснение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.