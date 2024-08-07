В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю с коронавирусом госпитализировали 886 россиян.

В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом в среду, 7 августа, сообщает региональный минздрав со ссылкой на федеральный оперштаб.

Отмечается, что с середины июля рост числа заболевших более чем на 30% зафиксировали в 58 регионах страны.

Медики не исключают роста заболеваемости с началом осени в связи с сезонными факторами и появлением новых штаммов и вариантов вируса.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю с коронавирусом госпитализировали 886 россиян.