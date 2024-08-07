В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя на «ВАЗе»

35-летнего жителя Ягодного остановили на улице Красный Октябрь села Муравлянка Сараевского района.

В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя на «ВАЗе». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что инцидент произошел в Сараевском районе.

35-летнего жителя Ягодного остановили на улице Красный Октябрь села Муравлянка.

Мужчина не отказался от освидетельствования, которое показало 0,761 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Рязанцу грозит до двух лет лишения водительских прав, а также административный штраф в размере 30 тысяч рублей.