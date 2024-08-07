В Рязанской области поймали пьяного водителя на «Киа»

Отмечается, что инцидент произошел на 258 км автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Касимовском районе.

В Рязанской области поймали пьяного водителя на «Киа». Об этом пишет Telegram-канал «Автоклуб города Касимов» со ссылкой на ГАИ.

Отмечается, что инцидент произошел на 258 км автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Касимовском районе.

Инспекторы остановили «Киа Рио». У 62-летнего водителя имелись характерные признаки алкогольного опьянения. Это подтвердило освидетельствование.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок до двух лет.