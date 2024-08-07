В России совокупный объем ссуд населения обновил рекорд и достиг 37 трлн рублей

Россияне продолжают брать кредиты, несмотря на высокие ставки.

В России совокупный объем ссуд населения обновил рекорд и достиг 37 трлн рублей. Об этом в среду, 7 августа, написали «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Россияне продолжают брать кредиты, несмотря на высокие ставки.

За первое полугодие показатель займов увеличился на 3,4 трлн. За аналогичный период 2023-го рост составил 2,6 трлн, хотя ставки были значительно ниже.

Основная причина такой динамики — спрос на льготную ипотеку: граждане старались успеть оформить кредиты до отмены госпрограммы под 8% и ужесточения семейной. Для охлаждения рынка уже в июле ЦБ повысил ключевую.