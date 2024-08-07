В Подмосковье мужчине оторвало кисть в результате взрыва гранаты в жилом доме

В Подмосковье мужчине оторвало кисть в результате взрыва гранаты в жилом доме. Об этом в среду, 7 августа, сообщил Telegram-канал «Mash».

ЧП случилось в Лобне. По информации портала, пострадавший разбирал квартиру от вещей предыдущего владельца и наткнулся на гранату, которая сдетонировала у него в руках.

Сразу после взрыва очевидцы оттащили мужчину на улицу, перевязали и до приезда медиков следили за ним. Сейчас пострадавший в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Взрывом оторвало кисть одной руки.

Со слов местных жителей, прошлый владелец жилища был чернокопателем — он находил и приносил в дом боеприпасы времен ВОВ. Хозяин квартиры умер. Родственники вступили в наследство и наняли рабочих, чтобы те вынесли вещи.