В Москве подростка укусила ядовитая змея

В Москве подростка укусила ядовитая змея. Об этом в среду, 7 августа, сообщил Telegram-канал «Baza».

В Филатовскую детскую больницу поступил 17-летний юноша с жалобами на тошноту, слабость и головокружение после укуса ядовитой змеи. Его родители держат дома террариум. Во время кормления рептилий одна из них, голубая куфия, укусила мальчика.

Первые несколько часов он пытался справиться самостоятельно — отсасывал из раны яд, пил много воды и нанес на пораженный палец неглубокие насечки. Это не помогло и пришлось вызывать скорую. В тот же день подростка доставили в токсикологическое отделение. К этому моменту палец уже почернел, а также развился отек кисти и предплечья.

Врачи дали пострадавшему антидот, который помогает иммунной системе бороться с токсинами яда гадюки. Мальчик пошел на поправку.