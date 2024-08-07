В Минобороны рассказали об операции по уничтожению ВСУ в Курской области

Потери противника за сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.

В Минобороны рассказали об операции по уничтожению ВСУ в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Потери противника за сутки составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция продолжается.