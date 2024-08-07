В Курской области погиб военкор Евгений Поддубный

Поддубному было 40 лет. Он был одним из самых известных российских военных корреспондентов, являлся автором документальных фильмов и специальных репортажей, руководил бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, был автором и ведущим программы «Война».