Readovka: Поддубный выжил после атаки ВСУ

Информацию, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный жив также подтвердили телеканалу «Звезда» в Курской областной больнице.

Российский военкор Евгений Поддубный выжил после атаки украинского дрона. Об этом сообщает издание Readovka.

По данным издания, военкор получил серьезные ожоги и был госпитализирован. В сети также появилось видео, на котором журналиста готовят к госпитализации. Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии.

Информацию, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный жив также подтвердили телеканалу «Звезда» в Курской областной больнице.

Ранее сообщалось, что военкор погиб.