Readovka: Поддубный выжил после атаки ВСУ
Информацию, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный жив также подтвердили телеканалу «Звезда» в Курской областной больнице.
Российский военкор Евгений Поддубный выжил после атаки украинского дрона. Об этом сообщает издание Readovka.
По данным издания, военкор получил серьезные ожоги и был госпитализирован. В сети также появилось видео, на котором журналиста готовят к госпитализации. Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии.
Информацию, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный жив также подтвердили телеканалу «Звезда» в Курской областной больнице.
Ранее сообщалось, что военкор погиб.