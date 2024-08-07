В Касимовском районе полицейские остановили 13-летнего подростка на питбайке

Родителям ребенка грозит штраф. На них составили административные материалы.

В Касимовском районе полицейские остановили 13-летнего подростка на питбайке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в селе Ардабьево. Во время дежурства сотрудники Госавтоинспекции остановили 13-летнего подростка, управляющего питбайком. Мальчик не имел права управления транспортным средством.

Родителям ребенка грозит штраф. На них составили административные материалы.