В Касимовском районе полицейские остановили 13-летнего подростка на питбайке
Родителям ребенка грозит штраф. На них составили административные материалы.
В Касимовском районе полицейские остановили 13-летнего подростка на питбайке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в селе Ардабьево. Во время дежурства сотрудники Госавтоинспекции остановили 13-летнего подростка, управляющего питбайком. Мальчик не имел права управления транспортным средством.
Родителям ребенка грозит штраф. На них составили административные материалы.