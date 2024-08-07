В Госдуме предложили проверять артистов на алкоголь и наркотики перед концертом
В Госдуме предложили проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.
«Нужно запретить звездам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Нужно ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений», — сказал парламентарий.
Хамзаев отметил, что это должно быть неукоснительное требование.