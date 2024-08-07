В Благовещенске жениха задержали во время росписи в ЗАГСе

В Благовещенске жениха задержали во время росписи в ЗАГСе. Об этом в среду, 7 августа, сообщил Telegram-канал «Mash».

Мужчину обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений местным пограничникам.

По информации портала, 29-летний благовещенец за несколько месяцев до бракосочетания гулял с невестой по городу и встретил пьяных жителей, которые отмечали День пограничника. Произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина ударил одного из гуляющих ножом в грудь и скрылся.

Нападавшего задержали в ЗАГСе и увезли в отдел. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.