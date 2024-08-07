Троих рязанцев задержали при попытке обокрасть магазин

В отношении злоумышленников следователем отдела МВД России по Советскому району Рязани возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Троих рязанцев задержали при попытке обокрасть магазин. Об этом в среду, 7 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение о незаконном проникновении в супермаркет.

Ближайший патруль задержал злоумышленников на месте происшествия. Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, двое молодых людей в возрасте 19 лет и 21-летняя девушка около 3 часов ночи проникли в сетевой магазин. Они планировали похитить продукты и другие товары с прилавка, однако оперативно были задержаны сотрудниками ППСП.

В отношении злоумышленников следователем отдела МВД России по Советскому району Рязани возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).