Соцфонд: индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться два раза в год

Отмечается, что с 1 февраля 2025 года она будет проиндексирована целиком, с 1 апреля повышение затронет страховую часть.

В Соцфонде заявили, что индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться два раза в год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Индексация пенсий работающим пенсионерам будет проводиться Соцфондом ежегодно два раза в год», — написали в сообщении.

Отмечается, что с 1 февраля 2025 года она будет проиндексирована целиком, с 1 апреля повышение затронет страховую часть.