Семьям участников СВО могут разрешить отправляться на реабилитацию вместе с бойцами

Ранее Путин заявил, что жены участников СВО — лучшие психологи для них, они могли бы сопровождать мужей во время реабилитации в санаториях.

Семьям участников СВО могут разрешить отправляться на реабилитацию вместе с бойцами. Об этом РИА Новости рассказала замминистра обороны Анна Цивилева.

По ее словам, в настоящее время Минобороны занимается разработкой нормативных актов, которые позволят бойцам отправляться на реабилитацию вместе с семьями.

Ранее Путин заявил, что жены участников СВО — лучшие психологи для них, они могли бы сопровождать мужей во время реабилитации в санаториях.