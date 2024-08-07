Рязанское МЧС рассказало подробности пожара на улице Горького

Спасены пять человек, среди которых двое детей.

Рязанское МЧС рассказало подробности пожара на улице Горького. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, сообщение о возгорании поступило в среду, 7 августа, в 7:16 утра. Площадь возгорания составила около 3 кв. м.

В тушении участвовали 17 человек и три единицы техники.

Спасены пять человек, среди которых двое детей. Также пять человек эвакуировали.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, ранее рязанцы засняли пожарные автомобили на перекрестке Право-Лыбедской и Горького.